First Capital, risultato negativo per 2,4 milioni di euro nel 1° semestre

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha chiuso ilcon unnegativo per -2,4 milioni di euro (-10,6 milioni nel primo semestre 2022), prevalentemente imputabile alla variazione negativa di fair value del portafoglio titoli."I risultati di First Capital del primo semestre 2023 hanno risentito della forte pressione al ribasso sui mercati delle small caps nel periodo, determinati dall’assenza di liquidità (volumi scambiati irrisori) e dagli ingenti deflussi dai fondi azionari ed in particolare dai fondi PIR - ha commentatodi First Capital - Nonostante tali dinamiche negative sui prezzi di Borsa, restiamo positivi sul fair value delle nostre partecipate strategiche, che continuano a dimostrarsi capaci di reagire al contesto straordinariamente complesso, riportando peraltro, nella maggior parte dei casi, risultati positivi e in crescita per il primo semestre 2023".Ilè pari a 77,2 milioni di euro (euro 80,8 milioni al 31 dicembre 2022), di cui 3,3 milioni di pertinenza di terzi (3 milioni al 31 dicembre 2022).