Mundys, Fair Tax Foundation conferma certificazione trasparenza fiscale

(Teleborsa) -conferma il suo, che vale alla holding infrastrutturale laper il secondo anno consecutivo. La certificazione testimonia, più in generale, l’impegno di Mundys sul fronte della sostenibilità e della trasparenza.Il riconoscimento arrivato dall’organizzazione no profit ed indipendente britannica, chesul fronte fiscale, è stato assegnato a. La Capogruppo, nel 2023, ha pubblicato la seconda edizione del, in cui viene illustrato dettagliatamente il contributo fiscale di tutte le asset companies nelle giurisdizioni in cui opera (secondo il modello del Total Tax Contribution) e indicato l’ammontare delle imposte pagate e delle imposte raccolte e riversate alle amministrazioni fiscali locali."L'ottenimento della certificazione di Fair Tax Foundation, insieme alla recente pubblicazione della seconda edizione del Tax Transparency Report, sono la testimonianza della determinazione con la quale Mundys sta portando avanti il raggiungimento degli obiettivi TAX/ESG", afferma, Responsabile Affari Fiscali di Mundys, spiegando "questo risultato è stato possibile attraverso il significativo miglioramento delle informazioni rese pubbliche a disposizione dei nostri stakeholders, grazie alla collaborazione con le aziende del Gruppo e con le autorità fiscali dei Paesi in cui Mundys opera"."Mundys è stata la prima multinazionale italiana a ottenere il Fair Tax Mark l'anno scorso, ed è importante osservare il suo rinnovato impegno per una condotta fiscale responsabile e per la trasparenza finanziaria. Come evidenziato nel recente Tax Transparency Report di Mundys, la rendicontazione pubblica, dettagliata Paese per Paese, la pone in una posizione di leadership su uno dei fronti più delicati, quando si parla di fiscalità", ha dichiarato, Chief Executive di Fair Tax Foundation.