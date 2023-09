Orticolario 2023, Gentili Mosconi sostiene il fondo "Amici di Orticolario"

(Teleborsa) - Il gruppo comasco– quotato su Euronext Growth Milan, leader nel mercato della moda di lusso attivo nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti per i principali player internazionali del mondo luxury e nel settore dell’arredo tessile attraverso la linea "Home" – supporta ilche sostiene progetti per la promozione della cultura del paesaggio e per cinque associazioni benefiche del territorio, in occasione della tredicesima edizione dell'evento internazionale, dal 28 settembre al 1 ottobre 2023 a Villa Erba a Cernobbio."Siamo orgogliosi di dare il nostro sostegno a 'Amici di Orticolario' e a una manifestazione che esprime a livello internazionale l'eccellenza del territorio comasco. Il tema scelto per questa edizione – ha dichiarato– ci sta particolarmente a cuore, perché mette al centro l'acqua come risorsa fondamentale, un'occasione preziosa per condividere riflessioni e soluzioni per salvaguardare un patrimonio collettivo".