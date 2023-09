Ponte sullo Stretto, Salvini tira dritto: "assolutamente sereno su finanziamento"

(Teleborsa) -Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ad un evento parlando del finanziamento del Ponte sullo Stretto e la prossima Manovra. - ha aggiunto -Non sarà tutto nella legge di bilancio 2023, abbiamo altri quattro anni. Il ponte nasce con una norma di legge nel 1971, l'obiettivo è che il 52simo compleanno coincida con la copertura economica dell'intero costo, che non dovrà superare i 12 miliardi nei prossimi 10 anni".Il Ministro tira dritto e risponde in modo indiretto alle dichiarazioni delle scorse ore del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti:e quindi penso possa essere una posta di bilancio che riguarda un programma pluriennale. Nel 2024 bisogna vedere - ha aggiunto - se saremo già agli appalti"., ma servono più per gli appalti, non per la progettazione". Allo stato attuale comunque "posso pensare che nel 2024 ci possa essere il progetto esecutivo"."Dopo aver firmato la riduzione dell'orario per lo sciopero del settore aeroportuale di domani, da 24 a 4 ore, il vicepremier e ministro Matteo Salvini