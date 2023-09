Promotica smentisce trattative con la IVV di San Giovanni Valdarno

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha comunicato di(fatto salvo per i contratti commerciali in essere per la fornitura di prodotti)" e dicon la società IVV di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo.La precisazione, arrivata in una nota, segue quanto scritto dalla stampa locale stamattina, citando il. "Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'affitto del ramo d'azienda - ha detto il primo cittadino - L'offerta è venuta direttamente da Promotica di Diego Toscani, azienda leader nel campo della produzione e della commercializzazione di prodotti di lusso, con il supporto di consulenza tecnica da parte di Rcr, che in Toscana è esperta nella lavorazione del vetro. A breve dovrebbe essere sottoscritto il contratto tra Promotica e il ministero, con la produzione che potrebbe ripartire già all'inizio del 2024".