Ryanair taglia l'operativo invernale per mancata consegna nuovi B737

(Teleborsa) -ha annunciato una serie dia causa deinella consegna deglinel periodo settembre-dicembre 2023, quando il vettore irlandese avrebbe dovuto ricevere 27 aeromobili., a causa dei ritardi nella produzione presso lo, combinati con i ritardi nella manutenzione e nella consegna dei Boeing a Seattle. Ryanair sta collaborando con Boeing per cercare di, in modo tale da poter entrare nel pieno della stagione estiva 2024 con tutti i 57 nuovi aeromobili Boeing previsti in consegna.Ryanair non avrà aerei di riserva durante l’orario operativo invernale, essendo necessaria unasu tutta la flotta di oltre 550 aeromobili per averlicon l’inizio dell’orario estivo.“L’obiettivo primario è garantire la consegna di tutti i 57 aeromobili B737 contrattualizzati entro la fine di maggio 2024, in modo che la flotta di Ryanair possa crescere fino a oltre 600 aeromobili per quello che sarà il nostro operativo estivo più grande di sempre” – ha dichiarato, ceo del gruppo Ryanair.