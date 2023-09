Spread vicinissimo ai 200 punti: cresce il "rischio" Paese

(Teleborsa) -, a testimoniare l'aumento più che proporzionale del BTP italiano rispetto al "più sicuro" Bund tedesco, in una fase tanto delicata quanto critica per il nostro Paese. Il differenziale dei rendimenti fra i titoli di stato italiani e tedeschi, quest'ultimo benchmark di riferimento in Ue, rappresenta unMaggior rischio legato, da un lato,ed alla prossima, che si rivelerà piuttosto complessa a causa della carenza di risorse, dall'altro agli, anche in relazione alla questione del Ponte di Messina preteso da Salvini.E così, mentre ilquello delcon un allargamento dello. A questi livelli, il differenziale risulta ai massimi da aprile 2022 e si confronta con i circa 150 punti di inizio estate (metà giugno), dopo esser salito, solo nell'ultimo mese, di circa 30 punti.Ad innescare la crescita dei rendimenti dei titoli di stato in Europa concorre anche la, di riflesso ad un'inflazione che rimane elevata. E certamente larischia di far impennare nuovamente la crescita dei prezzi.Il prezzo delda qualche giorno ha ripreso la sua corsa, già in vista dell'inverno, con il prezzo lievitatoanche a causa dl prolungarsi delle oiperazioni di manutenzione in Norvegia e degli scioperi in Australia, a dispetto dell'alto livello di stoccaggi che hanno già superato il 95%.Stessa situazione per ilche, a causa della politica dell'Opec Plus, resta: oggi il Brent ritraccia a 95,71 USD/b ed il Light crude a 92,38 dollari.,