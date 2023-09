UE invia parere motivato a Italia per recepimento norme antiterrorismo

(Teleborsa) - La Commissione europea ha deciso dial Belgio e all'Italia per ildell'UE sulla lotta contro il terrorismo (direttiva (UE) 2017/541).Lacostituisce un elemento chiave del programma di lotta al terrorismo dell'UE e comprende disposizioni che qualificano come reato e sanzionano i reati di terrorismo, come viaggiare all'estero per commettere tali reati, rientrare o spostarsi nell'UE per tali attività, ricevere un addestramento a fini terroristici e finanziare il terrorismo. Inoltre, le norme dell'UE prevedono disposizioni speciali per le vittime del terrorismo, al fine di garantire loro l'accesso a informazioni affidabili e a servizi di assistenza professionali e specializzati immediatamente dopo un attentato e per tutto il tempo necessario.Gli Stati membri - ricorda una nota - avevano tempo fino a settembre 2018 per recepire la direttiva nel loro ordinamento nazionale. La Commissione ha inviatoa Belgio e Italia nel dicembre 2021, esortando i 2 paesi ad adottare le misure necessarie per ovviare alle carenze rilevate.Le risposte non hanno tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione, e quest'ultima ha pertanto deciso di inviare un parere motivato. Belgio e Italia dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali, In assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di