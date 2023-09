Bankitalia, indicatore €-coin risale dai minimi ma resta in contrazione

(Teleborsa) -, pur confermando segnali di debolezza. Lo conferma l'indicatore, risalito ada -0,34 di agosto.L’indicatore sviluppato dalla Banca d’Italia e pubblicato mensilmente assieme al CEPR, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’Area Euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).Questo mese, €-coin, che hanno prevalso sul peggioramento della fiducia di famiglie e imprese.€-coin è costruito sfruttando un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche (quali, ad esempio, gli indici di produzione industriale, i sondaggi congiunturali, gli indicatori di domanda e gli indici di borsa), da cui viene estratta l’informazione rilevante per la stima delladinamica di fondo del PIL dell’area, e precede di alcuni mesi la pubblicazione del dato ufficiale sulla crescita trimestrale del PILda parte di Eurostat.