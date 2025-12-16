Milano 14:02
44.236 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:02
9.705 -0,48%
Francoforte 14:02
24.146 -0,35%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 15/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un -0,1%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,6185. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,6178. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,6175.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```