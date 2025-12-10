Milano 9:57
43.352 -0,51%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9:57
9.648 +0,06%
24.073 -0,37%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile -0,17%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,3321. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3288. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3277.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```