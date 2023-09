Cina, economia attesa di nuovo debole a settembre

(Teleborsa) - L’attività economica cinese si è nuovamente indebolita, nel mese di settembre.Secondo il sondaggio mensile,, la piccola ripresa economica della Cina sembra essersi arrestata, a settembre, con le vendite al dettaglio, la produzione manifatturiera e, la crescita dei prestiti più debole, rispetto a quanto registrato nel mese precedente.Tale battuta d’arresto riacutizzerà i timori di una, aumentando i rischi che la seconda economia mondiale non raggiunga l’obiettivo di crescita del 5%, auspicato dal governo. Gli economisti attualmente si aspettano ancora che i dati di settembre rimangano relativamente deboli, indicando un’ulteriore stabilizzazione del rallentamento economico.Diversi indicatori economici del mese di agosto hanno evidenziato primi segnali di stabilizzazione nel rallentamento dell’economia cinese. I dati ufficiali sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale del mese scorso hanno, infatti, superato le aspettative, corroborando segnali incoraggianti provenienti da altri dati, dai tassi di inflazione all’indice dei responsabili degli acquisti, generalmente considerati indicatori anticipatori.Il sondaggio China Beige Book viene pubblicato prima della tranche mensile di dati ufficiali sulla Cina. Sabato, Pechino pubblicherà il suo indice ufficiale dei responsabili degli acquisti. I dati mensili sull’inflazione e sul commercio sono previsti per il 13 ottobre. Diverse altre statistiche sull’attività e sulla crescita della Cina, per il terzo trimestre, sono attesi per il 18 ottobre.