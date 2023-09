Edil San Felice, utile semestrale sale a 4,2 milioni di euro

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2023 con unpari a 21,5 milioni di euro, in crescita del 37,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tale evoluzione riflette principalmente la l'acquisizione di nuove commesse con i principali clienti ANAS e Autostrade per Italia.L'è più che raddoppiato a 5,4 milioni di euro, con la redditività marginale che dal 16,5% passa al 25,2%. Ildi attesta a 4,2 milioni di euro, in crescita di 2,3 milioni rispetto al dato del primo semestre 2022."I risultati del primo semestre del 2023 confermano il trend che avevamo in mente e i, che hanno contribuito alla scelta di aprirci al capitale - ha commentato l'- La crescita di oltre il 37% del valore della produzione riflette il nostro livello di maturità e la dimensione di Edil San Felice come operatore integrato a livello nazionale. Proprio in questo senso si colloca la recente apertura della nuova sede operativa a Bologna, che ci permette di essere presenti in pianta stabile in un territorio nel quale operiamo già da diversi anni con i nostri cantieri. L'obiettivo strategico è quello di proseguire nell'apertura di nuove unità produttive territoriali, per raggiungere una maggiore capillarità e continuare ad acquisire quote di mercato".Ilammonta a 83,6 milioni di euro: tale valore rappresenta una copertura di quasi tre volte il fatturato registrato nell'anno 2022. L'al 30 giugno 2023 è pari a 3,3 milioni di euro di cassa netta (era 2,1 milioni al 31 dicembre 2022); l'assorbimento del capitale circolante netto nel periodo (1,6 milioni) è prevalentemente da attribuire all'aumento delle rimanenze per lavori in corso di ordinazione (2,7 milioni), mentre la dinamica dei crediti e dubiti commerciali contribuisce positivamente alla generazione di cassa del periodo.