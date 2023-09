Gentili Mosconi, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6%) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando ila "".Gli analisti affermano che Gentili Mosconi ha riportato un fatturato 1H vicino alle loro stime, trainato dal segmento accessori che in una fase di rallentamento del mercato beneficia comunque della continua tendenza dei marchi al reshoring della produzione e della capacità del gruppo di continuare a fare cross selling tra i clienti già serviti nel tessuto. L'proprio grazie a questo mix di vendita, nonché al trend favorevole sui costi delle materie prime e delle lavorazioni esterne.Le stime di fatturato di Equita erano più ottimistiche, non riflettendo ancora i recenti segnali di rallentamento del mercato del lusso. Il brokerdel 3% sul FY23 (2H +5% YoY) e del 4% sul FY24 (crescita da +10% a +8%),2023/24 del 8/4% incorporando la sorpresa sui margini 1H, stime che potrebbero avere anche ancora spazi di upside.Viene fatto notare che Gentili Mosconi tratta oggi a 4.6x EV/EBITDA e 7x P/E ex-cash 2023, ", che in una fase di normalizzazione delle crescite di settore può far leva su drivers specifici (re-shoring della produzione, cross selling tra i clienti nei vari segmenti)". A questo, sottolinea Equita, si aggiungono le opportunità di integrazione verticale, teoricamente favorite dal contesto in rallentamento.