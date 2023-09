Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap lima target price e conferma Buy

Gentili Mosconi

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a(dai precedenti 4,8 euro) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando ila "" visto il potenziale upside del 39%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre hanno dimostrato, come previsto, unadurante il quale Gentili Mosconi ha sovra-performato la traiettoria del mercato dei beni di lusso personali. La redditività è in aumento oltre le aspettative, supportata da un miglior mix e da una progressiva riduzione dei costi di produzione. Lein attesa della ripresa dei consumi in Cina.TP ICAP Midcap haper la fine del 2023, pari a 55,9 milioni di euro, in attesa di una maggiore visibilità nel secondo semestre. D'altro canto, data la forte performance operativa del primo semestre, harettificato per il 2023 al 18% (rispetto al 16,6% precedente), fiduciosa nella capacità del gruppo di continuare a beneficiare di un elevato potere di determinazione dei prezzi, di un mix più redditizio e una progressiva riduzione dei costi di produzione. La stima del margine rimane cautamente inferiore nel FY rispetto al 19,9% nel primo semestre, data la scarsa visibilità sui volumi per i mesi a venire.