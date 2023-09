Officina Stellare, utile semestrale balza a 1,2 milioni di euro

Officina Stellare

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 8,2 milioni di euro, in aumento del 36% rispetto alla semestrale precedente (6 milioni al 30 giugno 2022),pari a 2,8 milioni di euro (34% del Valore della Produzione, +92%) epari a 1,2 milioni di euro (0,1 milioni al 30 giugno 2022)."Il primo semestre dell'esercizio 2023 si è concluso positivamente, con un incremento del valore della produzione, dei ricavi e della marginalità - ha commentato l'- Il, evidenziando che gli importanti investimenti effettuati negli anni sono coerenti con i nostri piani di crescita, sia in termini di espansione dei mercati, sia in competenze tecnologiche di altissimo livello, capacità che oggi fanno spiccare il Gruppo Officina Stellare come un'eccellenza di rilevanza strategica sul panorama internazionale"."Le nostre skill ci consentono di essere abilitanti per i principali player internazionali e ne sono conferma gli accordi di sviluppo tecnologico siglati con le maggiori multinazionali aerospaziali - ha aggiunto - Ed è questa la direzione su cui vogliamo continuare ad investire,ed incrementando l'heritage produttivo di sistemi complessi per i settori strategici dello spazio, comunicazioni e difesa".L'negativo (debito) è pari a 6,3 milioni di euro (6,4 milioni al 31 dicembre 2022 e 4,2 milioni al 30 giugno 2022). Ilè pari a circa 30,2 milioni, suddiviso: 38% America, 36% Italia, 26% EMEA.