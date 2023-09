(Teleborsa) -, anche dei supplenti, che si devono veder riconoscere lada spendere per la formazione professionaled il materiale didattico. E' quanto sottoloineai cui legali hannoL'ultima vittoria è stata strappata a, dove il Tribunale hache ha presentato ricorso con i legali Anief, dopo aver svolto servizio a tempo determinato tra il 2018 e il 2022. Una sentenza che coincide con quelle pronunciate dai giudici diEsaminando le carte, il giudice è giunto alla conclusione che "ilprofessionale e aggiornamentoe non solo su un'aliquota di esso”. Di qui l'idea di unadella norma senza la necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, anche alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva".della Corte di Giustizia europea e Consiglio di Statoè stataper metterne in dubbio le motivazioni. Anche ildel legislatore ampliando la fruizione della Carta del docente con ilpoi diventato legge, però limitandosi al 2023/24 e solo per i supplenti con contratto in scadenza il 31 agosto 2024. Presentare ricorso con Anief rimane la strada da percorrere per tutti gli altri”, afferma il Presidente del sindacato