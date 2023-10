Avio: Vega-C torna al volo nel 4° trimestre 2024, prima un altro volo Vega

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che laistituita dall'ESA per esaminare l'"ha concluso che nell'attuale progettazione dell'ugello, la combinazione della geometria dell'inserto di gola e delle diverse proprietà termomeccaniche del nuovo materiale Carbon-Carbon utilizzato per questo test ha causato un danneggiamento progressivo di altre parti adiacenti l'ugello e un progressivo degrado che ha portato all’anomalia dell'ugello".Viene precisato che questo fenomeno non è legato a quelli osservati sulla missione VV22 con il precedente materiale Carbon-Carbon e che è stata istituita una task force guidata da ESA e Avio che inizierà immediatamente a implementare le raccomandazioni proposte. L'ESA "supporterà tale programma, attingendo dalle risorse già disponibili", con, mentre un altro volo Vega avrà luogo nel frattempo nel secondo trimestre del 2024.L'azienda di Colleferro ha anche ricordato che il prossimo voloè previsto dal Centro Spaziale della Guiana Francese per ilalle 22:36. ora locale (7 ottobre 1:36 a.m. UTC), con la missione che collocherà in orbita eliosincrona due satelliti principali più dieci satelliti ausiliari.