BCE, de Guindos: rialzo petrolio preoccupa ma non stravolge il quadro

(Teleborsa) - "Ilall'economia reale e, indirettamente, all'inflazione. Ecco perché crediamo che l'attuale livello dei tassi di interesse, se mantenuto nel tempo, darà luogo ad una riduzione dell'inflazione in linea con la nostra definizione di stabilità dei prezzi". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista al Financial Times.- ha spiegato - Dobbiamo riportare l'inflazione nella nostra definizione di stabilità dei prezzi, cercando allo stesso tempo di ridurre al minimo il dolore che potrebbe creare in termini di rallentamento dell'economia. Si tratta, in fin dei conti, di un equilibrio molto delicato. Se la trasmissione è incompleta, dovremmo essere un po' più pazienti. Se la trasmissione fosse molto più vicina al completamento, allora dovremmo considerare i prossimi passi per garantire che l'inflazione converga verso il nostro obiettivo".A una domanda se il recente aumento dei prezzi del petrolio e del gas, unito all'indebolimento dell'euro, rende il compito più difficile, ha risposto: "Sì, rende il nostro compito più difficile. Non direi che sia un punto di svolta. Ma la miasulle aspettative di inflazione per famiglie e imprese".Secondo de Guindos, ". Abbiamo ridotto l'inflazione da oltre il 10% al 4,3%. Tuttavia, penso che l'ultimo tratto sarà più difficile. Siamo sulla buona strada verso il 2%. Questo è chiaro. Ma dobbiamo monitorare la situazione molto da vicino, perché l'ultimo miglio non sarà facile".Il vicepresidente della BCE ha toccato anche il tema delle, proposte in diversi paesi europei tra cui l'Italia: "Non tutte le tasse bancarie sono identiche. Lo avete visto nel caso dell'Italia. La proposta finale è molto più sensata della prima. Il nostro punto è molto chiaro:e non dovrebbero creare alcuna limitazione nella capitalizzazione delle banche europee. Ciò vale anche per quanto riguarda la prudenza delle banche nel pagamento dei dividendi e nel riacquisto di azioni proprie, e anche per quanto riguarda la remunerazione dei banchieri".