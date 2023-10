Cina, Banca mondiale ribassa stime crescita Asia Orientale

(Teleborsa) - Laha tagliato le sueil prossimo anno e ha avvertito che le economie in via di sviluppo dell'Asia orientale sono destinate a crescere a uno dei tassi più bassi degli ultimi cinquant'anni, frenate dal protezionismo statunitense e dall'aumento dei livelli di debito. Le previsioni più fosche della banca per il 2024 sottolineano la crescente preoccupazione per il rallentamento della Cina e per come si riverserà in Asia.I politici cinesi hanno già fissato, pari a circa il 5%. Citando una serie di indicatori deboli per la seconda economia più grande del mondo, la Banca Mondiale ha detto di aspettarsi che lacrescerà del 4,4% nel 2024, in calo rispetto al 4,8% previsto ad aprile.Riviste al ribasso dalla Banca Mondiale anche lerelative alla crescita del prodotto interno lordo per le economie in via di sviluppo dell'Asia orientale e del Pacifico, che include la, da una previsione di aprile del 4,8% e inferiore al tasso del 5% previsto quest'anno. Le previsioni mostrano per la regione ilescludendo eventi straordinari come la pandemia di coronavirus, la crisi finanziaria asiatica e lo shock petrolifero globale degli anni '70.La banca ha sottolineato che lei sono crollate al di sotto dei livelli pre-pandemici, i prezzi delle case stagnanti, l'aumento del debito delle famiglie e il rallentamento degli investimenti nel settore privato.