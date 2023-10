EEMS Italia, si allarga la perdita nel primo semestre

EEMS Italia

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva quale grossista nel mercato energetico, ha chiuso il primo semestre del 2023 cona 0,719 milioni di euro (1,024 milioni di euro nel primo semestre 2022),negativo per 1,496 milioni di euro (negativo per 1,063 milioni di euro nel primo semestre 2022),di 1,515 milioni di euro (perdita netta di 1,115 milioni di euro nel primo semestre 2022)."Nel primo semestre 2023 EEMS si èadeguato all'evoluzione in corso nel mercato dell'energia - ha dichiarato il- Il Piano configura un riposizionamento strategico della società che, nei prossimi anni, si focalizzerà sulla produzione di energia elettrica di origine fotovoltaica. L'acquisizione di Abruzzo Energia 2 S.r.l. e IGR Cinque S.r.l. è stata un ulteriore passo in questa direzione. In questi mesi abbiamo sviluppato partnership con operatori del settore fotovoltaico, iniziato a predisporre la dotazione finanziaria necessaria per attuare i primi impianti per la produzione di energia da fonte fotovoltaica e rafforzato la squadra manageriale con specifiche competenze nel nostro settore di riferimento"."I risultati di gestione riflettono, infatti, la transizione in corso e l'investimento in tali aspetti operativo-organizzativi - ha aggiunto - Nella seconda parte dell'anno, grazie anche all'avvio della stagione termica e della cantierizzazione dei primi impianti,dei principali indicatori di bilancio".Laè pari a 0,821 milioni di euro al 30 giugno 2023 (0,541 milioni di euro al 31 dicembre 2022).