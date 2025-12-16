Safilo scambia in rosso a Piazza Affari

produttore di occhiali da sole e da vista

FTSE Italia Mid Cap

Safilo

indice delle società a media capitalizzazione

big dell'occhialeria

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,81% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,913 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,837. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,989.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)