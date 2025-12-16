Milano 14:20
44.234 +0,26%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:20
9.701 -0,51%
Francoforte 14:20
24.141 -0,37%

Safilo scambia in rosso a Piazza Affari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di occhiali da sole e da vista, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,81% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Safilo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della big dell'occhialeria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,913 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,837. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,989.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
