Giustizia, giudici italiani tra i più produttivi d'Europa ma pesano le cause pendenti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L’è tra i paesi migliori perdei, superando Francia e Germania, grazie alla capacità di ridurre glie risolvere più cause di quante ne vengono iscritte, con un(procedimenti definiti/procedimenti iscritti nell’anno) del 104% ogni 100 nuove cause per primo grado di giudizio e del 115% ogni 100 nuove cause per il secondo grado. Valori superiori al 100% indicano che i tribunali hanno risolto più casi di quanti ne siano stati iscritti, riducendo quindi i pendenti, e viceversa.Sono alcuni dei dati emersi dalla seconda edizione della ricerca “”, realizzata da italiadecide in collaborazione con, all’interno di un progetto pluriennale di studi sulla reputazione internazionale del nostro Paese in settori di particolare rilevanza per la competitività del Paese presentata oggi a Roma presso il Senato della Repubblica, alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.Nel confronto con gli altri sistemi europei la giustizia civile assume un particolare rilievo perché oggetto di un giudizio spesso negativo che scoraggia gli investimenti, da qui la ricerca condotta da un gruppo di ricercatori di italiadecide coordinati dache ha l’obiettivo di analizzare la situazione e proporre soluzioni concrete per migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale dei tribunali.Prendendo a riferimento i dati della Commissione europea per l’efficienza delladel(CEPEJ) e delriferiti al 2020, quindi condizionati dal periodo pandemico, sono state analizzate le performance del sistema di giustizia italiano nel confronto con quattro paesi di riferimento dell’Unione Europea (Francia, Germania, Polonia e Spagna). Dall’analisi emerge che il nostro Paese da anni continua a registrare miglioramenti in tutti gli indicatori di performance, anche se i livelli non sono ancora paragonabili a quelli di altri paesi europei.Tale capacità di risolvere più contenziosi è anche merito deiche con 169 definizioni annue per giudice risultano tra i più produttivi rispetto ai colleghi europei, secondi solo agli spagnoli, in un contesto con livelli di litigiosità attuali allineati alla media degli altri paesi, nonostante il sistema presenti un numero di avvocati significativamente superiore nel confronto europeo.Il nostro Paese risulta però ultimo per tempi dicon un(durata dei procedimenti) di 674 e 1026 giorni, rispettivamente nel primo e secondo grado, dovuto all’enorme arretato cumulato fino al 2009. Infatti, nonostante una riduzione tra il 2012 e il 2020 di circa 1,5 milioni di pendenze, pari a quasi il 40% del totale, l’Italia è in Europa il primo paese per numero diUn ulteriore elemento critico è rappresentato dall’. La ricerca mette in evidenza coma non sia la localizzazione territoriale a determinare le differenze di efficienza, quanto piuttosto la disponibilità die i. In questo contesto, un risultato interessante deriva dal fatto che una parte considerevole del miglioramento complessivo, in termini di riduzione della durata media effettiva, deriva proprio da miglioramenti registrati nei Tribunali del Centro-Sud.Tra i segnali positivi che emergono dalla ricerca anche le, dopo un periodo di contrazione del personale amministrativo, che dal 2014 all’ultimo concorso nazionale recentemente concluso arrivano a oltre 13.900 nuove risorse, fondamentali per migliorare soprattutto il funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. A questo si aggiunge l’impulso che può venire del, la cuisi articola in: investimenti in risorse umane finalizzati alla realizzazione di un piano straordinario di riduzione delle pendenze e dell’arretrato, politiche strutturali volte ad aumentare in maniera stabile la produttività degli Uffici giudiziari e interventi normativi finalizzati a razionalizzare e semplificare lo svolgimento del processo.