A2A, cresce valore economico distribuito sul territorio di Milano: quasi un miliardo e mezzo di euro (+32%)

(Teleborsa) - È stata presentata oggi dall'amministratore delegato di A2A, alla presenza dell'assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milanolache rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. "Il Bilancio di Sostenibilità Territoriale presentato oggi conferma l'impegno concreto del Gruppo nei confronti di Milano e della sua comunità. Nel 2022 è ulteriormente cresciuto il valore economico distribuito in questo territorio: quasi un miliardo e mezzo di euro, il 32% in più rispetto all'anno precedente. Sono aumentati anche gli investimenti dedicati a impianti e infrastrutture, raggiungendo i 370 milioni di euro. In particolare, per supportare il processo di elettrificazione dei consumi, abbiamo avviato progetti per potenziare e innovare la rete elettrica e di teleriscaldamento e per dotare la città di nuove infrastrutture di ricarica per la mobilità sostenibile – ha dichiarato Mazzoncini, –. Con il suo 62% di raccolta differenziata e il 100% di rifiuti urbani avviati a recupero di materia o energia, Milano continua inoltre a essere un esempio virtuoso non solo a livello nazionale ma anche europeo nell'ambito dell'economia circolare. Questi risultati dimostrano che, anche grazie al dialogo costante con gli stakeholder locali, il percorso intrapreso è corretto e rappresentano uno stimolo per proseguire in questa direzione sostenendo la città nelle sfide future".In continuità con l'impegno portato avanti nell'ultimo triennio per l'ascolto delle comunità nei territori in cui il Gruppo è presente, nel 2023 il percorso deprevede il coinvolgimento di 11 realtà territoriali in Italia per contribuire sinergicamente allo sviluppo sostenibile del Paese. Nell'ambito di questo programma sono state realizzate con gli stakeholder locali progettualità concrete e su misura per accelerare la transizione ecologica sui territori, anche alla luce degli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo. In particolare, a Milano, l'azienda ha realizzato insieme agli stakeholder aderenti l'iniziativaA partire da un'indagine SWG sono state offerte attività di interpretazione dei risultati, con l'obiettivo di ottenere un quadro di riferimento tra cittadini e sostenibilità nel territorio, al fine di diffondere in modo capillare consigli e buone pratiche.Nel contesto dello stesso programma, A2A ha anche promosso la costituzione dell'. Ai lavori hanno preso parte i principali stakeholder della Città, tra Enti e Associazioni: con 12 ore di ascolto e 14 categorie coinvolte, l'Advisory Board ha definito priorità e azioni per i consumi sostenibili di cittadini e imprese, raccolti all'interno della Carta dei Consumi Sostenibili, che fissa i principi per una transizione calata nel contesto territoriale. Le iniziative di ascolto hanno già coinvolto Cremona, Bergamo, Calabria, Sicilia, Valtellina e Valchiavenna, Brescia, cui si aggiungeranno nel corso dell'anno altri 4 territori: Seregno, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Puglia.A Milano, A2A si occupa della gestione dei rifiuti, della produzione, distribuzione e vendita di energia e gas, della rete di teleriscaldamento, di mobilità elettrica e illuminazione pubblica. Nel 2022 la percentuale di raccolta differenziata in città si è attestata al 62%, confermando Milano uno degli esempi più virtuosi di economia circolare in Europa tra le metropoli sopra il milione di abitanti. Sul totale di rifiuti urbani raccolti nel territorio, il 63% è stato destinato al recupero di materia e il 37% inviato ai termovalorizzatori: nessun rifiuto urbano è stato conferito in discarica. Grazie ai rifiuti, sono stati prodotti oltre 335 GWh di energia elettrica, pari al consumo medio annuo di circa 124mila famiglie, e oltre 450 GWh di energia termica, pari al consumo medio annuo di 37.600 famiglie. Nel 2022 la rete del teleriscaldamento, lunga ben 375 km, con oltre 240.000 appartamenti equivalenti serviti, permettendo di risparmiare più di 100.000 mila tonnellate di CO2. Durante l'anno è stata sviluppata la rete per estendere il servizio a un maggior numero di cittadini e sono in corso di implementazione diversi progetti necessari a ridurne ulteriormente l'impatto ambientale e sperimentare soluzioni innovative a impatto climatico zero. Sono stati realizzati due accumuli termici da 1.500 metri cubi presso la centrale di Famagosta (che garantiscono calore per 1.500 famiglie) e realizzati i progetti di recupero del calore di scarto da scambio termico a San Donato Milanese – Lombheat (3.000famiglie) e dalla stazione dell'acquedotto MM di via Salemi (500 famiglie). A2A, attraverso la controllata A2A Calore e Servizi, ha offerto anche soluzioni di efficienza energetica per ridurre il fabbisogno di energia e migliorare le prestazioni degli edifici, attraverso interventi diriqualificazione: tra questi, i progetti per il complesso residenziale ALER Torri Russoli e per gli immobili ERP "Coppin-Bagarotti" del Comune di Milano. Nell'ambito del programma europeo Horizon, A2A partecipa al progetto Herccules per la decarbonizzazione, finalizzato allo sviluppo di un sistema sperimentale di cattura CO2 presso il termovalorizzatore Silla 2 attraverso il processo di Calcium Looping (separazione dell'anidride carbonica dai fumi di combustione tramite l'impiego di ossido di calcio). L'obiettivo è reimpiegare la CO2 catturata (oltre 2.500 tonnellate) nell'industria dei gas tecnici e in quella alimentare. Nel corso dell'anno è proseguito l'impegno del Gruppo per l'evoluzione della rete elettrica, con circa 150 milioni di euro di investimenti, al fine di supportare il processo di elettrificazione dei consumi e preparare la rete milanese a far fronte a un aumento esponenziale della domanda di energia elettrica che porterà la società entro il 2050 a raddoppiare la potenza disponibile in città. Per questo, lo scorso novembre è stata anche inaugurata la nuova Cabina Elettrica Primaria di San Cristoforo, la seconda dopo Rozzano delle 10 previste nel piano decennale di Unareti. Grazie alla nuova infrastruttura si è reso possibile garantire l'alimentazione della nuova linea metropolitana M4, l'hub di ricarica "Giambellino" degli autobus elettrici di ATM, i fabbisogni energetici di un gruppo di nuove urbanizzazioni in corso nell'area, ma soprattutto aumentare la magliaturadella rete per ridurne le perdite e alleggerire le sottostazioni e cabine limitrofe.A2A, in qualità di Life Company, è impegnata a creare un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e sostenibile, per accompagnare la sua popolazione aziendale in tutti i territori in cui opera: per questo, sono state erogate oltre 150mila ore di formazione complessiva ai dipendenti, di cui oltre il 40% su salute e sicurezza. Inoltre, nel novembre 2022 si è tenuta la convention aziendale "Light up Life" per condividere le principali evoluzioni del Piano Strategico 2021-2030 ed è stato erogato il percorso di approfondimento "Leadershipfor Life" dedicato a tutti i manager del Gruppo, di cui 1.545 per Milano. Durante l'anno sono poi proseguite le iniziative di sensibilizzazione per tutti i dipendenti sul territorio, con l'obiettivo di creare consapevolezza sul tema delle questioni di genere e per valorizzare le diversità,ufficializzando il proprio impegno attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di Impegno sui temi di Diversity, Equity & Inclusion.Nel 2022 A2A ha sostenuto lo sviluppo socioeconomico del territorio distribuendo quasi 1,5 miliardi di euro sotto forma di dividendi, imposte, canoni e concessioni locali, ordini a fornitori, sponsorizzazioni e remunerazione dei dipendenti: +32% rispetto all'anno precedente. Inoltre, sono stati investiti a Milano oltre 370 milioni di euro in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica, +11% rispetto all'anno precedente. A2A è in prima linea a Milano per garantire servizi e promuovere attività che incentivino i consumi sostenibili: in particolare, favorire la mobilità elettrica è tra i principali impegni del Gruppo per un'economia low-carbon. Grazie alle 220 colonnine di ricarica (raddoppiate rispetto al 2021) sono stati percorsi 14 milioni di km a emissioni zero, consentendo un risparmio di oltre 1.500 tonnellate di CO2. Il Gruppo è da sempre attento alla propria Comunità e ai giovani, e infatti è continuato nel 2022 il progetto #Ambienteascuola di A2A e Amsa in collaborazione con il Comune di Milano, formando 600 educatori e membri del personale ausiliario in 319 scuole e nidi e permettendo di distribuire più di 2.300 contenitori per la raccolta differenziata. Tra i vari percorsi formativi proposti per educare studenti e docenti alla sostenibilità, oltre 500 professori degli istituti milanesi hanno partecipato ai webinar di "Verso il 2050 conle scuole per un futuro sostenibile e circolare", realizzati con Deascuola, e 385 studenti tra settembre e dicembre hanno visitato gli impianti presenti nella Città Metropolitana per conoscere da vicino come si produce l'energia e si trattano i rifiuti. Nell'ambito del bando 2020 – 2022 del Banco dell'Energia Onlus, sono stati stanziati 160mila euro per sei progetti nella Città Metropolitana di Milano, per contribuire a contrastare la povertà energetica e aiutare le persone in difficoltà economica e sociale. Tra questi, il progetto "Energia in periferia" ha coinvolto anche il quartiere di Quarto Oggiaro, aiutando 100 famiglie tramite azioni di sostegno economico e promozione di percorsi di educazione al risparmio energetico.