Eventi e scadenze del 3 ottobre 2023

Sabato 30/09/2023

Lunedì 02/10/2023

Martedì 03/10/2023

Bifire

Sostravel.Com

(Teleborsa) -- "L'Italia delle Regioni" è l'evento nazionale organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che quest'anno si terrà a Torino. Ci saranno presenze istituzionali di grande rilievo, nazionali ed europee, tra le quali, il Presidente Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Camera Fontana, i ministri Fitto, Salvini, Musumeci, Zangrillo, Abodi, Calderoli, Pichetto Fratin, Urso, Schillaci e in video collegamento Lollobrigida e Giogetti- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La 7a edizione della Settimana Mondiale dell'Investitore, lanciata dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) avrà particolare attenzione ai temi della resilienza dell'investitore, delle cripto-attività e della finanza sostenibile. Consob partecipa quale membro IOSCO- Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano - Celebrazioni di Sky per i suoi 20 anni in Italia. Numerosissime le presenze, tra le quali i ministri Abodi, Crosetto, Bernini, Calderone, Fitto e Valditara e il presidente di Confindustria- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Centro Convegni La Nuvola, Roma - Evento di Cybertech Global in collaborazione con Leonardo, per esplorare l'innovazione e le nuove frontiere della tecnologia cyber. Riunirà i principali protagonisti nel settore della cybersicurezza, tra cui leader globali, esperti, decision maker, CISO e dirigenti, provenienti dall'Europa e dal mondo ed enti e organizzazioni europee- Fiera Milano Rho - 11ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore. Partecipa, tra gli altri, il ministro Salvini- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Bilancio finanza pubblica della Francia- Parigi - Fiera internazionale del turismo. Principale evento dedicato ai professionisti del settore viaggi e turismo di tutti i segmenti. Per l'edizione 2023, saranno presenti all’evento più di 1.400 brand e circa 30.000 professionisti del turismo. Sarà presente ITA Airways10:00 -- Villa Miani, Roma - Alla 3a edizione del meeting internazionale organizzato dall'ANIA dal titolo "Cambiamenti climatici e innovazione: il contributo del settore assicurativo. Le sfide per l'Europa trent'anni dopo il Mercato Unico", parteciperanno Autorità italiane ed internazionali, accademici e rappresentanti del settore assicurativo, tra i quali, i presidenti di ANIA, FeBAF e Assicurazioni Generali, i CEO di Engineering e Axa Assicurazioni, i DG di Banca d’Italia e ABI e i ministri Giorgetti e Urso12:00 -- Milano - Durante l'incontro, l'AD di A2A Renato Mazzoncini interverrà per raccontare il bilancio di sostenibilità territoriale e discutere insieme all’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano Emmanuel Conte, delle prospettive della transizione ecologica sul territorio12:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella12:45 -- La presentazione ufficiale del nuovo Coradia Stream a idrogeno organizzato da Alstom e FNM, si svolge a EXPO Ferroviaria, Area Deposito Trenord Milano Fiorenza. Tra gli interventi, i Presidenti di FNM, Ferrovienord, Trenord, Alstom Ferroviaria e Alstom Regione Europa e Autorità di Governo e di Regione15:00 -- Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente del Nationalrat austriaco, Wolfgang Sobotka17:00 -- Magazzini del Cotone - L'evento di Ansaldo Energia si svolge per la celebrazione dei 170 anni di Ansaldo. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Fabbri (AD Ansaldo Energia), Lorenza Franca Franzino (Presidente Ansaldo Energia) e Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti)- Borsa di Seul chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti