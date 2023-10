La Freccia di ottobre: "Con gli occhi delle donne"

(Teleborsa) - Mete e tante storie di donne (stra)ordinarie sullaA cominciare da quella narrata daal debutto dietro la macchina da presa con il film "C'è ancora domani". Siamo nella seconda metà degli anni '40 e Delia, la sua donna (stra)ordinaria, ha il coraggio di ribaltare gli schemi patriarcali accettati fino a quel momento perché era quello che la società si aspettava da lei. Il racconto, ambientato nel passato, incontra parecchie affinità con il presente. La pellicola, che apre la, quest'anno vede protagoniste molte donne: dall'indimenticabile Anna Magnani, volto simbolo di questa edizione, a Isabella Rossellini, che riceverà il premio alla carriera.Nel numero di ottobre anche ilo a quello a suon di musica nei territori d. E ancora un percorso nell'entroterra pugliese, alla ricerca delle tracce francesi nascoste tra i borghi del Salento, un approfondimento su Vicenza per visitare i capolavori del Palladio e un tour tra i monumenti gastronomici di Bologna, dalle tagliatelle ai tortellini, dal ragù alla mortadella.Infine, straordinario è l'obiettivo dellache punta a reinserire nel tessuto sociale le persone fragili attraverso un progetto di cura dei giardini urbani.Sul fronte della cultura La Freccia va a Torino, con gli scatti senza tempo die a Milano, con lanalizzata attraverso i suoi viaggi lungo il Mediterraneo, da Candia a Venezia, da Roma a Toledo.La Freccia di ottobre si può sfogliare e leggere in formato digitale su FSNews, e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere e portare con sé, sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub. I contenuti del mensile di FS Italiane si possono leggere anche sul canale Telegram FSNews e i profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.