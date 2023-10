Mercato immobiliare, in Europa crescono i prezzi di case e affitti nel II trimestre del 2023

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2023, idellenell’UE sono aumentati dello 0,3% rispetto al primo trimestre del 2023, mentre glisono aumentati dello 0,7%. È quanto emerge dai dati sugli affitti e sui prezzi delle case pubblicati oggi da Eurostat. Rispetto al secondo trimestre del 2022, i prezzi delle case nell’UE sono diminuiti del -1,1%, mentre gli affitti sono aumentati del 3,0%.L'Istituto di statistica europea ricorda che i prezzi delle case e gli affitti nell’UE hanno seguito untra il 2010 e il secondo trimestre del 2011. Dopo questo trimestre, i prezzi delle case e gli affitti hanno avuto un andamento diverso. Mentre gli affitti sono aumentati costantemente durante tutto questo periodo fino al secondo trimestre del, i prezzi delle case hanno registrato notevoli oscillazioni. Dopo untra il secondo trimestre del 2011 e il primo trimestre del, i prezzi delle case sono rimasti più o meno stabili tra il 2013 e il 2014.All’inizio del 2015 è seguito un rapido aumento e i prezzi delle case sono aumentati più rapidamente degli affitti fino al secondo trimestre del 2022. Nel terzo trimestre del 2022 i prezzi delle case sono aumentati allo stesso ritmo degli affitti (entrambi +0,7% rispetto al secondo trimestre del 2022). A partire dal, i prezzi delle case sono diminuiti per due trimestri consecutivi prima di registrare un leggero aumento nel secondo trimestre del 2023.Tra il 2010 e il secondo trimestre del 2023 i prezzi delle case sono aumentati del 46% e gli affitti del 21%. Confrontando il secondo trimestre del 2023 con quello del 2010, i prezzi delle case sono aumentati più degli affitti in 20 dei 27 paesi dell’UE. Durante questo periodo, i prezzi delle case sono più che raddoppiati in(+211%),(+180%),(+152%),(+144%),(+122%),(entrambi +120%). Diminuzioni sono state osservate in(-14%),(-8%) e(-3%).Per quanto riguarda gli affitti, i prezzi sono aumentati in 26 paesi dell'UE con gli aumenti più elevati in Estonia (+208%) e Lituania (+168%). L'unico calo dei prezzi degli affitti è stato registrato in(-21%).