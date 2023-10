Pozzi Milano, Integrae SIM conferma Buy e TP a 1,75 euro

Pozzi Milano

(Teleborsa) - Integrae SIM ha confermato(aper azione) e(a) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, visto l'upside potenziale del 70%. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Alla luce dei risultati, gli analisti hannosia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione per il FY23 pari a 22,30 milioni di euro e un EBITDA di 2,45 milioni di euro. La revisione al ribasso dei ricavi di fine anno tiene prudenzialmente conto della crisi dei consumi, ma è compensata da una marginalità in crescita di circa un punto percentuale.Per gli, si aspettaano che il valore della produzione possa aumentare fino a 30 milioni di euro (CAGR FY22-FY26: 8,4%) nel FY26, con EBITDA pari a 3,90 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 13%, in crescita rispetto ai 2,19 milioni di euro del FY22, corrispondente a una marginalità del 10,1%.