Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, dopo che il Congresso Usa è riuscito a evitare in extremis lo shutdown federale approvando una legge di spesa che proroga le autorizzazioni vigenti per 45 giorni.Illascia sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.288 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Buona la prestazione del(+0,83%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,45%).(+1,47%) e(+1,33%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-4,72%),(-1,91%) e(-1,31%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,03%),(+1,90%),(+1,43%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,16%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,01%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,01%.(+3,37%),(+2,96%),(+2,54%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,49%.Crolla, con una flessione del 4,65%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,99%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 155K unità; preced. 177K unità)15:45: PMI servizi (atteso 50,2 punti; preced. 50,5 punti)15:45: PMI composito (atteso 50,1 punti; preced. 50,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. -2,1%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 54,5 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,17 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 75,15K unità).