Rapporto ICCSAI: Traffico aereo in ripresa, in Italia meglio che in Europa

(Teleborsa) - Ilviaggia verso il progressivo, non in misura omogenea a livello europeo, con ilche fa lievitare il movimento dei passeggeri negli aeroporti dell’, cui fa da contraltare ilaerea domestica in. E’ uno degli aspetti che caratterizza i nuovi equilibri del settore del trasporto aereo, riportati nella 17esima edizione del, il centro di ricerca che fa capo all’Università di Bergamo, presentato a Palermo.Nello studio, illustrato da, emerge che la connettività europea restadei livelli pre-Covid soprattutto per quanto riguarda il. Tuttavia, la forte crescita del traffico passeggeri in Europa nel 2022, che ha permesso di risalire globalmente a -20% rispetto al 2019, prelude al(-14,7% nel 2022 sul 2019) va costantemente(+ 1,6% nel secondo trimestre 2023) ed è proiettata ad anticipare di un anno il ritorno ai livelli pre Covid., periodo in cui il mercato italiano ha segnato, forte balzo in avanti dell’aeroporto di, seguito da(+15,8), ripartenza pergrazie al forte aumento dei collegamenti con Sud e isole, crescita significativa anche per(+15,7%) e per gliL’effetto dell’e la ripresa più lenta del traffico business incide suldel recupero di. Tuttavia, nel 2023 si prevede il decisodiretta dall’Italia e il miglioramento della connettività mondiale di Fiumicino e Malpensa, destinati a tornare su valori prossimi a quelli pre Covid.Analizzando lanegli aeroporti italiani, in 18 casi su 20 la. Fanno eccezione Milano Linate e Roma Fiumicino, dove ITA Airways è la prima compagnia. Il mercato low-cost in Italia resta, su valori prossimi al 60% nel 2023.in Europa e in Italia, avendo peraltro recuperato i livelli di passeggeri pre Covid.Dati eloquenti che sono stati oggetto di confronto e valutazione nel corso di unaa cui hanno partecipato, presidente ENAC,, presidente Assaeroporti,, amministratore delegato Gesap Aeroporto di Palermo."Il periodo 2019-2024 rischia di essere il primo quinquennio perduto da inizio secolo - ha sottolineato i- Questo non è vero allo stesso modo per tutti i Paesi, così come allo stesso modo non lo è per tutti gli aeroporti. Si profilano nuove dinamiche che delineano, una fase in cui lesaranno determinanti”.Appendice al Fact Book ICCSAI, lo studio sulle, che presentano dinamiche differenti. All’aeroportooltre il 50% del traffico è generato da Ryanair. Ma se da Palermo in tre ore si raggiunge un’area di 3,7 milioni di abitanti, da Catania nello stesso tempo si sale a 4,3 milioni."Sul, tema che ha caratterizzato l’estate 2023, laè rappresentata soprattutto dall’, in grado di concorrere a calmierare i prezzi dei voli". Sviluppo infrastrutturale richiamato nell’intervento conclusivo da, viceministro Infrastrutture e trasporti, il quale ritiene gli investimenti necessari per garantire la competitività degli aeroporti nell’ottica di profitto e vocazione territoriale.