ACER sollecita Stati UE a rafforzare integrazione del mercato elettrico europeo

(Teleborsa) - L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) segnala unper valutare e affrontare i rischi relativi allain modo coordinato. Lo si legge nel rapporto pubblicato oggi nel rapporto 2023 sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico dell'Unione europea.Dallo studio emerge che idell'UE deisono raddoppiati dal 2020 a 5,2 miliardi di euro nel 2022, aumentando ulteriormente di un altro 40% nel 2023. Viene fatto notare i capacity mechanisms (misure di sostegno temporanee che i paesi UE possono introdurre per remunerare le centrali elettriche per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico a medio e lungo termine) "sostengono(carbone e gas), minando potenzialmente il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio".Per aumentare il livello di sicurezza dell'approvvigionamento, l'ACER. Inoltre, sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione interistituzionale e transfrontaliera nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento, ad esempio migliorando la preparazione a livello regionale e progettando e attivando misure di emergenza in modo coordinato, ove possibile.Sulla base dell’esperienza della crisi post pandemia e guerra in Ucraina, "un insieme equilibrato e coordinato didovrebbe essereper essere meglio preparati ai rischi futuri", con le autorità nazionali che dovrebbero dare priorità alle politiche e alle misure che contribuiscono simultaneamente ai vari obiettivi politici.