BTP decennale, rendimento rintraccia dopo impennata al 5%

(Teleborsa) - Ilsi asseta alintorno alle 11, sul livello della chiusura di ieri, rintracciando quindi rispetto alla fiammata a quota 5% nelle prime contrattazioni. Si tratta comunque di, ed è stato raggiunto in scia sell-off globale sulle obbligazioni alimentato dalle preoccupazioni che i tassi di interesse rimarranno elevati per un periodo prolungato a seguito dei commenti aggressivi di funzionari della Fed e della BCE.Inoltre, i dati pubblicati ieri negli Stati Uniti hanno mostrato che le opportunità di lavoro sono aumentate inaspettatamente nel mese di agosto, facendo aumentare ledella Federal Reserve e alimentando il nervosismo degli investitori in vista del rapporto mensile sull'occupazione in uscita venerdì.Il rendimento delè pari al 2,96%, dopo essere salito al 3% per la prima volta dal 2011 durante le prime contrattazioni.