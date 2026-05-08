Prevalgono le vendite a Tokyo su timori Medioriente

(Teleborsa) - Sessione debole per le Borse Asiatiche dopo che una nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran ha ridimensionato le speranze di una fine del conflitto. Il listino di Tokyo scambia con un calo dello 0,33% sul Nikkei 225 ; sulla stessa linea, si muove al ribasso Shenzhen, che perde lo 0,44%. In rosso Hong Kong (-1,07%); pressoché invariato Seul (-0,09%). Sotto la parità anche Mumbai (-0,55%); come pure, in discesa Sydney (-1,5%).



Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 7 maggio si presenta piatta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un esiguo +0,01%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,48%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,76%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Lunedì 11/05/2026

03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,5%)

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)



Martedì 12/05/2026

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,5%)



Mercoledì 13/05/2026

01:50 Giappone: Partite correnti (preced. 3.933 Mld ¥).

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