Asia in rialzo dopo conti AMD e de-escalation Iran. Seul in rally con titoli tech

(Teleborsa) - Borse asiatiche complessivamente in rialzo in scia alla solida performance di Wall Street ed al raffreddamento delle tensioni in Medioriente, che ha fatto scendere il prezzo del petrolio sotto i 110 dollari.



A sostenere i Listini asiatici concorre anche l'ottimo andamento dei chip, dopo i conti sopra le attese dell'americana AMD . Scambi sotto la media, con la Borsa di Tokyo chiusa per festività nazionale.



Giornata brillante per Shenzhen, che termina le contrattazioni in crescita del 2,36%. Sale anche Hong Kong (+0,9%).



Il rally dei titoli tecnologici ha favorito soprattutto la piazza di Seul che spicca il volo (+6,5%).



Senza direzione Mumbai (+0,2%); positivo Sydney (+1,06%).



Giornata incolore per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un timido +0,16%. Modesto recupero sui valori precedenti per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano in progresso dello 0,34%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,51%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,77%.

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