Asia in rialzo dopo conti AMD e de-escalation Iran. Seul in rally con titoli tech
(Teleborsa) - Borse asiatiche complessivamente in rialzo in scia alla solida performance di Wall Street ed al raffreddamento delle tensioni in Medioriente, che ha fatto scendere il prezzo del petrolio sotto i 110 dollari.
A sostenere i Listini asiatici concorre anche l'ottimo andamento dei chip, dopo i conti sopra le attese dell'americana AMD. Scambi sotto la media, con la Borsa di Tokyo chiusa per festività nazionale.
Giornata brillante per Shenzhen, che termina le contrattazioni in crescita del 2,36%. Sale anche Hong Kong (+0,9%).
Il rally dei titoli tecnologici ha favorito soprattutto la piazza di Seul che spicca il volo (+6,5%).
Senza direzione Mumbai (+0,2%); positivo Sydney (+1,06%).
Giornata incolore per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido +0,16%. Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano in progresso dello 0,34%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,51%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,77%.
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