Giornata da dimenticare per mercato americano con corsa dei tassi

(Teleborsa) -, con ilche accusa una discesa dell'1,29%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.229 punti. In netto peggioramento il(-1,83%); sulla stessa linea, in rosso l'(-1,47%).A pesare è il fatto che ihanno raggiunto i, sollevando preoccupazioni che tassi di interesse più alti potrebbero congelare il mercato immobiliare e portare l'economia in una recessione.Sul fronte macroeconomico, il numero di è aumentato a 9,6 milioni nell'ultimo giorno lavorativo di agosto 2023, in crescita dagli 8,2 milioni del mese precedente e superiore agli 8,8 milioni attesi dagli analisti, secondo quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano.Nell'S&P 500, buona la performance del. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,59%),(-1,82%) e(-1,67%).Tra i(+0,73%),(+0,66%),(+0,58%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,90%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,96%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.Tra i(+1,51%),(+1,35%),(+1,26%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,46%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,30%.Scende, con un ribasso del 4,43%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (atteso 160K unità; preced. 177K unità)15:45: PMI servizi (atteso 50,2 punti; preced. 50,5 punti)15:45: PMI composito (atteso 50,1 punti; preced. 50,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -2,1%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,6 punti; preced. 54,5 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,17 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 75,15K unità).