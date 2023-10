Novartis completa spin-off di Sandoz: da oggi quotata a Zurigo

Novartis

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha, la sua divisione di farmaci generici e biosimilari, attraverso la distribuzione di dividendi in natura ai detentori di azioni Novartis e American Depositary Receipts (ADR), con ciascun titolare che riceverà un'azione Sandoz ogni cinque azioni Novartis o un ADR Sandoz ogni cinque ADR Novartis."Questo è unper Novartis e Sandoz, poiché iniziamo nuovi capitoli come società indipendenti. Con diversi trimestri consecutivi di crescita delle vendite, Sandoz parte da una posizione di forza come leader globale nei farmaci generici e biosimilari, e sono fiducioso che siano pronti ad approfondire il loro impatto sui pazienti e sulla società", ha affermatodi Novartis.Con la sua nuova strategia svelata nel 2022,, concentrato su quattro aree terapeutiche principali: cardiovascolare, renale e metabolica, immunologia, neuroscienze e oncologia.Le azioni di Sandoz saranno quotate e inizieranno ad essere negoziate oggi con il, e gli ADR Sandoz saranno quotati e negoziati su OTCQX nel mercato over-the-counter statunitense con il simbolo "SDZNY". Le azioni di Novartis continueranno a essere negoziate sul SIX con il simbolo "NOVN" e gli ADR di Novartis continueranno a essere negoziati sul NYSE con il simbolo "NVS"."In quanto società indipendente, Sandoz sarà pienamente abilitata a portare avanti la sua strategia mirata, che mira a una leadership sostenibile nel", ha commentato, CEO di Sandoz.