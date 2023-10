Speaker Camera McCarthy destituito. Capitol Hill verso la paralisi

(Teleborsa) - Parlamento USA nel caos dopo che locon una mozione di sfiducia. Un evento chenella storia americana e si rischia ora una"L’Ufficio dello Speaker è dichiarato vacante”, spiega il sintetico annuncio post voto, mentre lonominato per le emergenze, potrà solo gestire il passaggio verso l'elezione del nuovo speaker. Un fatto drammatico visto che a fine novembre scade l'ulteriore termine per lo shutdown federale., risalenti a deputati ultra-conservatori e populisti vicini all'x Presidente Trump, sono bastati per far venir meno il supporto al leader repubblicano della Camera, supportato da una risicata maggioranza. Voti che, portando il bilancio finale aA determinare la caduta di McCarthy è stata proprio la, che ha votato, un fedelissimo del tycoon. Una mossa orchestrata dall'ala vicina a Donald Trump, giunta allae decisa a rovesciare il partito.Una vittoria che conferma anche la, che ora dovrà fare i conti con questa vicenda e cedere il movimento di riforma.