Aeroporto di Bologna, settembre 2023 è terzo mese più trafficato della storia

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registratonel mese di2023, rappresentando un mese record per lo scalo ed il terzo più trafficato nella sua storia. Il dato mensile segna un incremento dell'11,8% su settembre 2019 (pre-Covid) e del 9,8% su settembre 2022.Nel dettaglio, crescono soprattutto i passeggeri su(252.082, +43,4% su settembre 2019 e +11,2% su agosto 2022), ma performano positivamente anche i passeggeri su(747.404, +4,1 sul 2019 e +9,4% sul 2022).In crescita anche i, arrivati a quota 7.091 (+5,8% sullo stesso mese del 2019 e +6,3% sul 2022), mentre leper via aerea sono state 3.394 tonnellate (+14,1% sul 2019 e -21,0% sul 2022).Ledi settembre sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Tirana, Brindisi, Madrid, Francoforte, Istanbul, Parigi De Gaulle e Cagliari.Neii passeggeri complessivi sono stati 7.708.990, in aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2019 e del 18,8% sullo stesso periodo del 2022.