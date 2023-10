Pagamenti elettronici, FIPE: "Pubblicazione offerte su sito CNEL garantisce trasparenza"

(Teleborsa) - "Con la pubblicazione sul sito del Cnel delleche gestiscono i, finalmente possiamo parlare di una vera e propriache FIPE-Confcommercio ha siglato lo scorso 27 luglio con ABI, APSP e le principali associazioni del mondo delle imprese". E' quanto afferma, Vice Presidente Vicario dia commento delladell’elenco delle banche e dei circuiti che hanno aderito al protocollo e delle offerte che propongono."L’accordo, infatti, hache - si sottolinea - nel caso dei Pubblici Esercizi, sono particolarmente significativi anche per effetto del costantedigitali"."Accogliamo dunque con soddisfazione la notizia di oggi, che rappresenta il raggiungimento di unda sempre e per il quale ci siamo messi a disposizione per raggiungere l’accordo. E’ unanche sul percorso didei costi di cui le imprese avvertono un grande bisogno”.