The Lifestyle Group, semestrale in perdita mentre riorganizza attività

The Lifestyle Group

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unconsolidato pari a 7 mila euro (254 migliaia 1H2022; 348 migliaia al 31.12.2022),consolidato negativo per 383 mila euro (negativo per 478 migliaia nel 1H2022, negativo per 950 migliaia al 31.12.2022) e unconsolidato negativo per 435 mila euro (negativo per 502 migliaia nel 1H2022; negativo per Euro 1.122 migliaia al 31.12.2022).Ilconsolidato è negativo per 755 mila euro (600 migliaia negativo al 31 dicembre 2022) e laconsolidata (indebitamento finanziario) è passiva per 911 mila euro (259 migliaia negativa al 31 dicembre 2022), contro un valore passivo per 1.459 migliaia al 30 giugno 2022 (indebitamento finanziario).La semestrale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto contrario della consigliera Antonella Pasquali, si legge in una nota.Nel primo semestre, la società è stata "impegnata nellaaziendali, con l'obiettivo di strutturarsi al fine di diventare una holding di partecipazioni industriali".Il CdA ritiene che, allo stato sussista una ragionevole aspettativa che la società possa fare affidamento su adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro, così come definito dai principi contabili di riferimento, sulla base anche dell'atteso buon esito delle negoziazioni in corso con alcuni Euronext Growth Advisory, nonché della comfort letter rilasciata da Negma Group Investment in data05/10/2023 e dell'opinion rilasciata in data 05/10/2023 dal professore Salvatore Providenti, e che, per queste ragioni, si possa continuare ad adottare ilnella redazione del bilancio intermedio.