Manovra e risorse contratti PA: cosa ha detto Zangrillo

(Teleborsa) -abbiamo condiviso la necessità di dedicare una parte della legge di Bilancio a risorse per garantire l'avvio del percorso di rinnovo dei contratti della tornata 2022-2024". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, oggi a Napoli per un convegno sul PNRR. "Ci sarà un Consiglio dei ministri lunedì prossimo - ha aggiunto - quindi questa settimana è importante perché sarà la settimana nella quale ladi quante risorse poter dedicare per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici"."Se, nel rinnovo dei contratti dovessimo recuperare l'inflazione degli ultimi due anni, non basterebbero due leggi di bilancio. Stiamo parlando di decine di miliardi. Dobbiamo stare con i piedi per terra sapendo che la coperta è corta, le risorse non sono tantissime e non c'è solo il rinnovo dei contratti ma ci sonoha proseguito. "In questo momento - ha aggiunto - la cosa importante è comprendere che dobbiamo avere risorse per avviare il percorso dei rinnovi. Poi teniamo conto che la tornata 2019-2021 ha necessitato di quattro leggi di bilancio per poter appostare tutte le risorse per concludere questi rinnovi, quindi l'importante è cominciare. Poi, strada facendo, sicuramente troveremo tutte le risorse per dare soddisfazione ai nostri 3,2 milioni di dipendenti", ha concluso Zangrillo.importante sul capitale umano. È quello che sto cercando di fare da quando sono arrivato al dicastero della Pubblica amministrazione: stiamo vivendo una fase che definirei di ripresa dopo 10 anni maledetti che sono stati gli anni del turn over, che hanno fortemente impoverito la struttura della Pubblica amministrazione, sia quella delle amministrazioni centrali che quella degli enti territoriali"