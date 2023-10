Triboo, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (da 2,10 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali, confermando laa "" visto l'upside potenziale del 148%.Gli analisti scrivono che il fatturato del primo semestre 2023 è stato "", influenzato principalmente dal rallentamento del mercato di riferimento del gruppo. In questo contesto, Triboo sta implementando una serie di azioni strategiche, rivedendo i processi operativi e implementando un programma di ottimizzazione dei costi.A seguito dei risultati, Intesa Sanpaolo ha. Il broker ha ridotto le proiezioni EBITDA per il 2023 di circa il 25% ed evidenziato che le previsioni FY25 sono ora al di sotto dei target previsti nel BP 2023-25 del gruppo (8% e 23% in termini di fatturato ed EBITDA, rispettivamente), che vede target di ricavi a 123 milioni di euro nel 2025, con un EBITDA di 22 milioni di euro (il BP del gruppo è stato comunicato a marzo 2023)."Confermiamo il nostro rating Buy sul titolo, che è(EV/EBITDA di 3.0x e 2.2x rispettivamente nel FY23 e FY24, con uno sconto di circa il 50% rispetto al principale peer), riflettendo un livello ancora basso di visibilità sulla ripresa dei ricavi del gruppo", si legge nella ricerca.