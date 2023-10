Birkenstock prezza IPO a metà della forchetta, oggi debutto al NYSE

Birkenstock

(Teleborsa) - La società tedesca di calzatureha prezzato la sua offerta pubblica iniziale () di 32.258.064 azioni ordinarie a un, ovvero esattamente a metà della forchetta annunciata in precedenza. In particolare, Birkenstock offre 10.752.688 azioni ordinarie e l'azionista venditore offre 21.505.376 azioni ordinarie. In relazione all'offerta, l'azionista venditore ha concesso ai sottoscrittori un'opzione per 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.838.709 azioni ordinarie a copertura dell'over-allotment.Birkenstockquindi 1,48 miliardi di dollari nella sua quotazione a Wall Street (rispetto a un'ambizione iniziale fino a 1,58 miliardi di dollari), ottenendo unadi circa 8,6 miliardi di dollari (rispetto a un'ambizione iniziale fino a 9,2 miliardi di dollari).Le azioni di Birkenstock , controllata da L Catterton (società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese LVMH) inizieranno a essere negoziate sul(NYSE) nella giornata odierna, 11 ottobre 2023, con il simbolo "BIRK". Il closing dell'offerta è previsto per il 13 ottobre 2023, soggetto alle consuete condizioni.