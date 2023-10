BonusX raccoglie 3,2 milioni di euro in round seed

(Teleborsa) -, start-up italiana fondata da Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci, haper trasformare il modo in cui le persone scoprono e accedono ai bonus pubblici, ai servizi e alle agevolazioni fiscali a cui hanno diritto. Il round di finanziamento è stato, con la partecipazione di Exceptional Ventures, 2100 Ventures, Exor Ventures (ramo di investimento della famiglia Agnelli), e business angel di rilievo, tra cui Raffaele Terrone, co-fondatore del primo tech unicorn italiano Scalapay.Gli utenti di BonusX possono creare un profilo in pochi minuti e inserire le principali informazioni familiari e finanziarie così che la piattaforma possa mostrare immediatamente servizi e bonus. Con i suoi algoritmi, BonusX può verificare istantaneamente i requisiti degli utenti per oltre 100 servizi e bonus integrati, con nuovi aggiunti ogni mese. La piattaforma ha già attirato, aiutandoli ad accedere a più di 25 milioni di euro in bonus pubblici, si legge in una nota.L'azienda prevede di, utilizzando l'iniezione di capitale per accrescere il team, con dieci nuove assunzioni previste entro la fine dell'anno.BonusX ha(Business-to-Business-to-Consumer), consentendo agli utenti di accedere alla piattaforma tramite terze parti. Le aziende possono così offrire BonusX come parte dei loro piani di welfare aziendale per aumentare lo stipendio netto dei dipendenti attraverso sussidi governativi, mentre le banche possono fornire BonusX ai clienti come incentivo alla fidelizzazione per aumentare la liquidità dei loro conti bancari. Dopo il successo del lancio in Italia,