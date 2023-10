Consumi, Bianchi (Svimez): "Necessario intervenire su filiera dei prezzi"

(Teleborsa) - "La riduzione del potere d'acquisto non ha colpito tutti allo stesso modo, ha impattato in particolare sulle famiglie a basso reddito e quindi sulle più deboli. Il cosiddetto Patto anti inflazione, il 'carrello tricolore' rischia di funzionare poco se non si interviene su determinati prodotti. Bisogna tenere sotto controllo la filiera del prezzo, anche se spesso è difficile farlo". È quanto ha affermatoospite di FuoriTg3 su Raitre."La chiave – ha proseguito– è capire dove crescono i prezzi, in particolare sui prodotti alimentari. I consumi delle famiglie si stanno spostando su prodotti di meno qualità. Qualcuno certamente ci ha guadagnato e sta guadagnando troppo. A fronte di salari che sono diminuiti, i profitti sono aumentati. Nel sud poi il problema del potere d'acquisto si amplifica. Servono interventi mirati e salari più alti".