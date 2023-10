Nucleare, Pichetto: "Governo convintamente impegnato"

(Teleborsa) - "Il governo è convintamente impegnato sul tema del nucleare. Questa è la scelta di fondo". È quanto ha affermato il, intervenendo a un convegno sul nucleare organizzato da iweek. "C'era ritrosia a parlare del nucleare. Dagli ultimi sondaggi il quadro Paese è cambiato molto, in particolare – ha evidenziato Pichetto – grazie ai giovani. C'è una nuova e moderna sensibilità. La scelta che abbiamo fatto come Governo e come ministero di competenza è stata quella di istituire la piattaforma nazionale e di unire il sistema delle maggiori imprese. Il mandato che è stato affidato alla piattaforma è un mandato specifico e a tempo. Lo scopo è dare al governo italiano il contributo di un percorso, una road map, azioni da condividere e definire, un percorso di accompagnamento di ricerca e sperimentazione forte"."Gli esperti – ha detto Pichetto – mi dicono cheNon parliamo di terza generazione, ma di quarta generazione, modular reactor e fusione".Comeanche il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, non ha problemi a dire sì a una centrale nucleare nella sua Torino. "Io non ho assolutamente problema a dire a dire di sì a un reattore nella mia città – ha concluso– perché sono il primo a dire che deve essere qualcosa che ha le garanzie di sicurezza. E la ricerca dice che arriveremo qualcosa di molto sicuro".