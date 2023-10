Stellantis conferisce a 16 fornitori il premio di "Supplier of the Year"

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, haper premiarne l'impegno, le performance, la qualità e l'eccellenza dimostrati nel 2022. Il titolo di "Supplier of the Year" (fornitore dell'anno”) è stato assegnato per ciascuna delle 16 categorie, tra cui ricambi e servizi aftermarket, materiali diretti, servizi indiretti e performance a livello di regione.Tutti i candidati e i vincitori del premio "Supplier of the Year" sono stati. I gruppi hanno valutato i fornitori sulla base di criteri quali le performance, l'innovazione, la qualità, i costi, la gestione del programma e la sicurezza, nonché la cura dimostrata nell'attivazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis.I vincitori del premio "" sono stati: Nord America, Alps Alpine; Sud America, F2J Industry; Europa allargata, Plastic Omnium; Medio Oriente e Africa, A2ME Industry; India e Asia Pacifico, Iljin Group; Cina, VMAX New Energy.I vincitori del premio "" sono stati: Servizi indiretti, Accenture; Qualità, Gestamp; Performance materiali diretti, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL); Gestione del programma, Plastic Omnium; Innovazione, EFI Automotive; Responsabilità sociale d'impresa, Pirelli Tire LLC; Capex, Qian Yuan Mould; Supply Chain Ricambi, Aisin Corporation; Supply Chain Logistica, Bertani Transport; Aftermarket, Sercore Tech SL.