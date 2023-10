Delta, trimestrale sopra le attese. Costo carburante pesa su outlook

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registrato entrate operative rettificate, ha chiuso il terzo trimestre del 2023 condi 15,5 miliardi di dollari (+11% rispetto allo stesso periodo del 2022),di 1,1 miliardi di dollari (+59%) edi 1,72 dollari (vs 1,08 dollari un anno fa). L'utile rettificato è stato di 2,03 dollari per azione, superiore alle attese degli analisti di 1,95 dollari."Grazie all'eccezionale lavoro di tutto il nostro team, Delta ha registratoe un margine operativo a due cifre - ha affermato il- La nostra affidabilità operativa continua a rafforzarsi, grazie al nostro personale, e sono lieto di riconoscere i loro eccezionali sforzi con oltre 1 miliardi di dollari accumulati da inizio anno per la partecipazione agli utili", , amministratore delegato di Delta"."La nostraper una crescita dei ricavi per l'intero anno del 20% rispetto al 2022 e utili ante imposte di oltre 5 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto agli utili dell'anno precedente", ha aggiunto.Delta Air Linesora un utile rettificato di 6-6,25 dollari per azione nell', rispetto ai 6-7 dollari per azione stimati a luglio, per l'aumento del costo del carburante.