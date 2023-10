IPO europee in crisi, dopo Renk anche Planisware rinvia la quotazione

(Teleborsa) -, uno dei principali fornitori B2B di SaaS nel mercato in rapida crescita della Project Economy, ha, che era prevista per la giornata odierna, a causa delle "difficili condizioni di mercato"."Da quando abbiamo annunciato la nostra intenzione di quotarci, siamo stati costantemente incoraggiati dal livello di impegno e interesse che gli investitori hanno mostrato per la nostra IPO - ha commentato Pierre Demonsant, co-fondatore e presidente di Planisware - Il, spingendo gli investitori a essere estremamente cauti. Con i nostri azionisti e tutti i nostri dipendenti mobilitati al nostro fianco, abbiamo scelto di rinviare la nostra prevista IPO".Il book per l'IPO di Planisware si sono chiusi mercoledì alle 12:00 a Londra dopo le indicazioni secondo cui l'offerta sarebbe arrivata a, ha scritto IFR. Martedì gli investitori erano scesi verso il limite inferiore della guidance iniziale di 16-18 euro.Una settimana fa l'azienda tedescaha ritirato la sua IPO dopo aver chiuso il book e fornito prezzi indicativi.