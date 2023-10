Officina Stellare, ValueTrack aumenta il fair value

Officina Stellare

(Teleborsa) - ValueTrack haper azione (da 15,80 euro) su, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia.Gli analisti scrivono che Officina Stellare ha riportato "nel primo semestre 2023 " e che "la qualità del know-how e della proposta di valore di Officina Stellare è ben rappresentata dalla sua spinta commerciale in costante miglioramento".ValueTrack mantiene, modificando leggermente il mix, con un contributo leggermente superiore da parte di Think Quantum e Dynamic Optics. Per il 2025 prevede un valore della produzione a 41,2 milioni di euro, (CAGR22-25 al 47%), un EBITDA a 11,6 milioni di euro (quasi 3,6x rispetto al 2022) e una liquidità netta a 2,5 milioni di euro (da 6,4 milioni di euro di debito netto 2022).